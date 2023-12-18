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Zelikman
Российская армия вновь нанесла удары БПЛА Герань по военному аэродрому в Староконстантинове
Данный аэродром является обязательным к уничтожению, так как с него осуществляются авианалёты на Крым и Донбасс

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  Как сообщают российские военные журналисты и украинские средства массовой информации, в ночь с 17 на 18 декабря Российская армия атаковала военную инфраструктуру ВСУ, расположенную на подконтрольных Киеву территориях, несколькими дронами-камикадзе. 

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  Один из объектов, получивших удар, это военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Он был атакован с помощью российских беспилотников «Герань-2». Военный аэродром в Староконстантинове является стратегически значимым для Вооруженных Сил Украины. Здесь располагаются две авиационных группы, состоящих из самолетов Су-24,  модернизированых для использования управляемых ракет Storm Shadow/SCALP-EG англо-французского производства.

  Украинские военно-воздушные силы время от времени применяют указанные ракеты для нанесения ударов по инфраструктуре Российской Федерации на Донбассе и Запорожье, а также для попыток атаковать Крымский полуостров. Уничтожение носителей западных ракет является крайне важным для российский войск.

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  Украинские источники сообщают, что вскоре после обнаружения российских БПЛА над Хмельницкой областью произошли взрывы в районе аэродрома в Староконстантинове. Украинские СМИ не сообщают о последствиях атаки российских дронов по понятным причинам. Однако возможно, что самолетам или складам боеприпасов были причинены повреждения.

#украина #всу #техника #армия #оружие #бпла #ракеты #дроны-камикадзе #вкс
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