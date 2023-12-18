Это произошло на фоне переговоров США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна

Корейская Народная Демократическая Республика продемонстрировала свою силу, выпустив очередную межконтинентальную баллистическую ракету в направлении вод своего восточного побережья. Это произошло вскоре вслед за критикой в сторону Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи за проведение переговоров по сдерживанию ядерных амбиций Пхеньяна.

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По данным японских и южнокорейских властей, ракета была запущена примерно в 9:37 утра по местному времени в районе недалеко от Пхеньяна. Она преодолела пространство около 6000 километров и упала более чем через 70 минут к западу от главного северного острова Японии Хоккайдо. Этот запуск стал пятым испытанием межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи в этом году. Ракета данного класса является самой мощной в их арсенале и предназначена для доставки ядерных боеголовок на материковую часть США. Как обычно, Пхеньян опубликовал изображения после запуска своих ракет, чтобы мировые аналитики имели возможность оценить новейшее вооружение этого изолированного государства.

Кроме того, была запущена еще одна ракета менее чем за сутки после переговоров. Эти запуски произошли во время переговоров между США и Южной Кореей о дальнейшем сотрудничестве в предотвращении Пхеньяна от использования ядерного оружия. Недавно США отправили атомную ударную подлодку USS Missouri в южнокорейский порт Пусан, что стало последним примером их военного присутствия в этом регионе в рамках политики сдерживания.

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До начала переговоров высокопоставленный представитель службы безопасности Южной Кореи предупредил, что сосед на Севере скоро может провести новый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ночью в воскресенье КНДР совершила запуск ракеты малой дальности, которая пролетела 570 километров, прежде чем упасть в воды у своего восточного побережья.