Происходит это на фоне пессимистичного прогноза по продажам смартфонов

Английская компания Arm Holdings Plc недавно произвела массовые увольнения в Китае, коснувшиеся более 70 инженеров-программистов. Инсайдеры утверждают, что часть должностей будет переведена в другие страны.

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Подобные действия корпорации Arm повторяются и другими крупными производителями микросхем, такими как Qualcomm Inc., которые также сокращали штат сотрудников после снижения спроса на электронику. Arm даже представила пессимистический прогноз продаж в связи с кризисом смартфонного рынка в ноябре. Некоторым из уволенных сотрудников, около 15, будут предложены новые вакансии, связанные с проектами в Китае. Об этом сообщил анонимный источник.

"Чтобы исключить возможные проблемы и максимально эффективно использовать возможности в области программного обеспечения Китая, Arm перестраивает свои ресурсы в сфере разработки ПО внутри страны, чтобы поддерживать местных разработчиков", - указывается в заявлении британской компании.о

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Доля Китая в глобальных продажах корпорации Arm снизилась с 25% до 20%, так как остальные страны растут гораздо быстрее, сообщил финансовый директор Джейсон Чайлд в ноябре. Arm, подконтрольная SoftBank Group Corp., пострадала от ограничений, наложенных США на экспорт технологий китайским компаниям, так как эта компания разработала патенты, широко используемые в американских мобильных устройствах.