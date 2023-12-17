Сообщается, что на окраинах села Теребрено Краснояружского района происходит бой

Согласно сообщениям российских ресурсов, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области, и на окраинах поселка Теребрено Краснояружского района произошло боестолкновение. Село, расположенное всего в двух с половиной километрах от границы с Украиной и с населением около 200 человек, пострадало от удара украинских формирований. Бои на окраине посёлке всё еще продолжаются.

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По информации российских ресурсов, во вторжении участвует группировка "свобода России", запрещенная на территории Российской Федерации. Они выступают как предатели, стремясь выслужиться перед киевскими властями. Согласно официальной информации властей, ситуация остается под контролем и гражданские службы ждут окончания боя, чтобы начать восстановление поврежденных линий электропередач. Несколько приграничных сел временно остались без электричества. Однако, дополнительные подробности пока не раскрываются.

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Село Теребрено Краснояружского района продолжает оставаться под обстрелом со стороны ВСУ, и по предварительным данным, ведется стрелковый бой на границе села. Все ответственные ведомства следят за ситуацией и принимают меры по ее контролю, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Отмечается, что данное село уже не в первый раз подвергается нападению, недавно украинская ДРГ установила мину, которая подорвала автомобиль и унесла жизни трех людей.