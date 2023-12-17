Украинская армия потерпела неудачу на Артёмовском направлении

Украинская армия потерпела неудачу в попытке изменить ход событий под Артемовском и остановить продвижение российских войск. Битва в районе Клещеевки закончилась в пользу России, согласно информации с передовой. Несмотря на старания Киева, российским силам удалось захватить все стратегически значимые высоты вокруг этого города.

реклама

Штурмовые группы российской армии успешно вытеснили украинские вооруженные силы с высот у населённого пункта Клещеевка, также они заняли самый укрепленный район украинской армии в треугольнике Опытное - Клещеевка - Красное (Ивановское). Теперь украинская группировка потеряла свою стратегическую выгоду из-за утраты высот. Украинские формирования постепенно отходят, поскольку они находится в низине и хорошо простреливаются с окружающих высот.

"Мы простреливаем населенный пункт полностью. ВСУ удерживают только треть села из трех опорных пунктов на юго-западной окраине. Все высоты вокруг Клещеевки также очищены от украинских вооруженных сил. Укрепленный район Опытное-Красное-Клещеевка полностью под контролем наших войск", - сообщает военный эксперт Борис Рожин.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно информации, поступающей с передовой, ВСУ оказывают яростное сопротивление, но это особо не помогает им, поскольку группировка постепенно теряет позиции и вынуждена отступать. Кроме района Клещеевки, российские силы также продвигаются в окрестностях Богдановки, стремясь достичь Часов Яра, где расположена штаб-квартира командира оперативной группы "Таврия" Александра Сырского. Украинский генерал неоднократно подчеркивал сложность ситуации в районе Артемовска, и эти события это подтверждают.