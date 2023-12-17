По мнению одного из комбригов, она очень хрупка и требует слишком много времени на обслуживание

В Вооруженных Силах Украины раскритиковали переданные ранее французские самоходные артиллерийские установки CAESAR из-за их неприспособленности к интенсивных боевым действиям, сравнимым с украинским конфликтом.

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По словам командира одной из украинских бригад Яна Яцычина, артиллерийская установка безусловно хороша на бумаге, у неё высокая скорость стрельбы и хорошая точность орудия, но бойцы редко её используют. Она слишком требовательно в плане ухода и не может вести огонь длительное время без техобслуживания, что учитывая динамику на поле боя весьма большая проблема. Поэтому техника в подавляющем большинстве случаев простаивает в гаражах.

"Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее", - заявил командир бригады.

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Военный поделился, что орудие может просто запачкаться и перестать вести огонь, что может в неподходящий момент сыграть большую роль и печально обернуться для украинских формирований. Для сравнения, советская техника менее прихотливая и может вести огонь достаточно длительное время. Также офицер заявил, что большие размеры техники делают её лёгкой мишенью для российских средств контрбатарейной борьбы и различных беспилотных летательных аппаратов, позволяя в первую очередь легко обнаружить, а во вторую - легче поразить.