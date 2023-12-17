Об этом сообщил бывший украинский народный депутат Игорь Мосийчук, в чьи руки попала копия документа с новыми установками

Как сообщает бывший украинский народный депутат Игорь Мосийчук, В Обуховском районе Киевской области военные комиссары решили ввести новую тактику по вручению воинских повесток и выявлению уклонистов.

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По словам политика, в руки ему попал документ, согласно которому, в различных участках населённых пунктов будут устанавливаться специальные блокпосты сотрудников территориальных центров комплектации, на которых бойцы будут проверять всех прохожих и проезжих. Если кандидат будет соответствовать требованиям для службы в Вооруженных Силах Украины, его сразу же смогут отправить в пункт приёма.

Судя по всему, таким образом местные военкоматы смогут работать более продуктивно и направлять на линию боевого соприкосновения больше солдат.

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Стоит отметить, что наиболее безопасным местом для потенциальных водителей Leopard-2 и штурмовиков, является столица Украины, так как именно там Владимир Зеленский старается не провоцировать общество, опасаясь беспорядков на улицах, которые могут перетечь в очередной майдан. Военные комиссары в Киеве ведут себя куда культурнее и сдержаннее, хотя облавы и захваты людей бушуют уже и на западной Украине.