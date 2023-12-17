По мнению российского лидера, все эти заявления абсурдны и не имеют никаких оснований

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается развязывать конфликт со странами, входящими в Североатлантический Альянс, и назвал заявления президента Джо Байдена об угрозе со стороны Москвы для членов Альянса полным абсурдом.

реклама

В этом месяце Байден заявил журналистам, что, если Путин освободит Украину, он не остановится и продолжит продвигаться на Запад. Он также призвал законодателей выделить 61 миллиард долларов на военную помощь Киеву, не дожидаясь окончания спора по безопасности границ. Российский лидер подчеркнул, что у России нет геополитических, экономических или военных причин атаковать страны НАТО. Нет никаких территориальных претензий, и Москва заинтересована в развитии отношений с Альянсом.

Боевые действия на Украине затруднены из-за зимних условий, и помощь Киеву на сумму более 100 миллиардов долларов от США и Евросоюза заблокирована из-за политических споров.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками. На прошлой неделе республиканцы пытались добиться изменения иммиграционной политики США перед выделением помощи Киеву, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу наложил вето на пакет финансовой поддержки, запланированный Евросоюзом.