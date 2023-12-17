Продолжается операция по ликвидации украинских формирований в Донецкой Народной Республике

Российские силы не прекращают успешные наступательные действия в районе Новомихайловки, населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Согласно информации, ранее сообщенной "Военным обозрением", Вооруженные Силы России вошли в село сразу с нескольких направлений, и наиболее интенсивные бои разразились в северо-восточной части, где украинские формирования укрепились и создали опорные пункты.

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На данный момент известно, что российские войска уже совершили охват Новомихайловки с Юга и продвинулись дальше на глубину примерно в полтора километра. При этом ширина линии наступления составила около 2,2 километров. По итогу, за сутки под контроль российских сил перешло около 3,3-3,5 квадратных километров территорий в районе Новомихайловки, включая часть южно-марьинской оборонительной линии Вооруженных Сил Украины.

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Российские войска приближаются к городу Угледар, проходя южнее Новомихайловки и Марьинки. Следует отметить, что оборона украинской армии в этом городе активно нацелена на противостояние российским силам, находящимся на южных позициях. Поэтому продвижение севернее Угледара, то есть от Новомихайловки, может привести к созданию "клещей" для гарнизона украинских войск в Угледаре. На текущий момент расстояние от передовых позиций российских сил южнее Новомихайловки до Угледара составляет менее 17 км.