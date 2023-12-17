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16 декабря американский эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS CARNEY (DDG 64), находящийся в Красном море, сумел сбить 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, подконтрольных хуситам. Эти дроны представляли угрозу для коммерческих судов. Никаких повреждений и пострадавших не было зарегистрировано при этом. В ответ на угрозу Центральное командование США предупредило региональных партнеров по Красному морю о возможной опасности.
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Следом за американским заявлением, крупнейшие грузоотправители MSC Mediterranean Shipping Co. SA и CMA CGM объявили о том, что в связи с растущими угрозами они временно приостанавливают отправки своих судов через Красное море.
MSC Palatium III, судно компании MSC, было атаковано в Красном море в пятницу. В результате атаки количество пострадавших среди экипажа было нулевым, но пожар нанес некоторый ущерб судну, которое временно выведено из эксплуатации. Из-за этого инцидента и с целью обеспечить безопасность экипажа, MSC объявила, что пока Красное море не станет безопасным, их суда не будут проходить через Суэцкий канал ни в восточном, ни в западном направлении. Вместо этого рейсы будут перенаправлены через мыс Доброй Надежды, южную оконечность Африки.
Компания CMA CGM также дала инструкции своим контейнеровозам, которые должны проходить через Красное море, приостановить свой путь до получения дальнейших уведомлений о безопасности.
Сообщается, что Военно-морские силы Великобритании также успешно отразили предполагаемую атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на торговые суда в Красном море. Министр обороны Грант Шаппс подтвердил эту информацию, добавив, что ракета Sea Viper, запущенная с британского эсминца HMS Diamond, уничтожила цель.