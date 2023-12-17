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Zelikman
Американский эсминец "Арли Берк" USS CARNEY сумел отразить атаку, сбив 14 беспилотников
Дронами-камикадзе хуситы пытались поразить грузовые суда, проходящие через Красное море

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  16 декабря американский эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS CARNEY (DDG 64), находящийся в Красном море, сумел сбить 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, подконтрольных хуситам. Эти дроны представляли угрозу для коммерческих судов. Никаких повреждений и пострадавших не было зарегистрировано при этом. В ответ на угрозу Центральное командование США предупредило региональных партнеров по Красному морю о возможной опасности.

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  Следом за американским заявлением, крупнейшие грузоотправители MSC Mediterranean Shipping Co. SA и CMA CGM объявили о том, что в связи с растущими угрозами они временно приостанавливают отправки своих судов через Красное море. 

  MSC Palatium III, судно компании MSC, было атаковано в Красном море в пятницу. В результате атаки количество пострадавших среди экипажа было нулевым, но пожар нанес некоторый ущерб судну, которое временно выведено из эксплуатации. Из-за этого инцидента и с целью обеспечить безопасность экипажа, MSC объявила, что пока Красное море не станет безопасным, их суда не будут проходить через Суэцкий канал ни в восточном, ни в западном направлении. Вместо этого рейсы будут перенаправлены через мыс Доброй Надежды, южную оконечность Африки.

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  Компания CMA CGM также дала инструкции своим контейнеровозам, которые должны проходить через Красное море, приостановить свой путь до получения дальнейших уведомлений о безопасности.

  Сообщается, что Военно-морские силы Великобритании также успешно отразили предполагаемую атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на торговые суда в Красном море. Министр обороны Грант Шаппс подтвердил эту информацию, добавив, что ракета Sea Viper, запущенная с британского эсминца HMS Diamond, уничтожила цель.

#сша #армия #оружие #бпла #флот #красное море
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