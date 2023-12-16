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Zelikman
Украинские военные раскрыли западным СМИ весь ужас боёв за Крынки
По словам военных, попытки наступать на данном участке это безумие

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  Как сообщает американское издание The New York Times, Солдаты Вооруженных Сил Украины, уцелевшие после ожесточенных боев и бесчисленных потерь, считают наступление через Днепр в Крынках безумным и бесполезным. Источники, знакомые с ситуацией, называют такое мероприятие полным самоубийством.

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  Молодой, но уже основательно потрепанный морпех, который по несчастью оказался в Крынках, рассказывает об обстреле, который сократил его отряд из десяти человек вдвое за одни сутки. Лишь половина сумела спастись, а другие были погублены в битве или исчезли без вести. В интервью американским журналистам он рассказал о животном страхе, который ему пришлось пережить. Местность Крынок стала болотистым адом, где укрыться или даже припарковать своё оборудование становится невозможно. В попытке передвигаться даже на малейший расстояние, они гибнут в болотных лабиринтах, закатывающих смертельные ловушки.

  Новоиспеченные бойцы, которые прибывают на берегах этой реки, вынуждены наступать на тела своих предшественников, погибших на этом направлении. Погибших попросту не могут забрать, из-за интенсивной работы российской артиллерии. Сразу же теряя своих товарищей, новобранцы ломаются морально.

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  Крынки, стали местом, которого никто еще не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре. Военные также жалуются на то, что зачастую попросту негде закрепиться, бойцы постоянно в грязи и под огнём российских войск, а зачастую, свежие резервы даже не доезжают, становясь жертвами ударных БПЛА.

#сво #всу #техника #армия #оружие #бои
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