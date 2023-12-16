За последние сутки были уничтожены три пункта дислокации ВСУ. Подконтрольная армии России зона постепенно расширяется

Российская армия не прекращает активные операции на всей линии боевого соприкосновения, успешно подавляя сопротивление украинских формирований. В ходе последней операции, проведенной в районе села Новомихайловка, войска рассекретили и уничтожили три пункта временной дислокации и узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Задействованы бомбардировочная артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы.

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В результате освобождения Марьинки, российские войска уже контролируют значительную территорию, примыкающую к Новомихайловке. В настоящий момент времени идет активное устранение остатков украинской группировки на этом участке, которые укрепились в промышленной зоне села, укрываясь в заранее подготовленных зданиях. Также российская армия продвигается к селу Победа, расширяя подконтрольную зону.

Украинское командование реагирует на продвижение российских войск, перебрасывая резервы на этот участок. Одновременно российская артиллерия и авиация продолжают оказывать огневую поддержку своим сухопутным подразделениям.

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Также сообщается, что российские артиллеристы успешно сорвали подвоз боеприпасов 58-й мотопехотной бригады ВСУ. На данном участке за сутки потери украинской армии составили до 75 убитыми и ранеными, уничтожены три единицы техники, включая 152-мм орудие и самоходную артустановку.