За 5-10 тысяч долларов сотрудники ТЦК привлекут к мобилизации на линию соприкосновения необходимого человека

Как сообщает анонимный источник из Офиса Президента Украины, в территориальных центрах комплектации появилась новая платная услуга, о которой ранее граждане наверняка даже не задумывались.

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Особенно предприимчивые военные комиссары теперь берут взятки за устранение людей, путём призыва их в Вооруженные Силы Украины. Клиент, принёсший на "благое" дело местному чиновнику из ТЦК сумму в районе от пяти до десяти тысяч американских долларов, может назвать данные своего конкурента по бизнесу, обидчика или даже просто неприятного ему человека. После этого военком выписывает на имя будущего штурмовика украинской армии повестку и дальше сотрудники учреждения выезжают на поиски бойца для торжественного вручения ему билета на линию боевого соприкосновения.

Само собой, дальше всё идёт по классическому сценарию, сразу после вручения человека сопровождают до ближайшего пункта вербовки и отправляют защищать Незалежную. Учитывая печальную статистику, заказчик в большинстве случаев решает свою проблему навсегда, не боясь что в скором времени бравый боец ВСУ вернётся обратно.

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Как сообщает инсайдер, в настоящий момент это не достигает таких же масштабов проблем с уклонистами, но постепенно количество таких случаев растёт, а по некоторым из них уже идут проверки со стороны компетентных органов в семи областях.