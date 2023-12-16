Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
Данные средства радиоэлектронной борьбы настолько универсальный, что могут устанавливаться на любую технику

реклама

  В контексте проведения спецоперации на Украине, российский военно-промышленный комплекс активно развивает новое вооружение и технические средства, а также модернизирует уже существующие образцы.

реклама

  По информации журналистов, источники из холдинга "Росэлектроника" (входящего в "Ростех") подтвердили, что специалисты компании займутся модернизацией комплексов радиоэлектронной борьбы под названием "Лесочек". В связи с возрастающим использованием радиоуправляемых взрывных устройств противниками, роль подобных комплексов становится все более важной.

  Компания "Росэлектроника" сообщила о начале работ по модернизации "Лесочка" и отметила, что его мощность и мобильность будут усовершенствованы. Непосредственное выполнение задания возложено на специалистов концерна "Созвездие" (входящего в "Росэлектронику"). Стоит напомнить, что при анализе результатов года, президент России Владимир Владимирович Путин также говорил о системах радиоэлектронной борьбы данного типа, которые сегодня уже устанавливаются на большую часть российской бронетехники.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Комплекс "Лесочек" обладает компактными размерами и легко переносится солдатами в плечах. Благодаря своей универсальности, он может быть установлен на любой бронированной технике. Основной целью данного комплекса является защита техники и персонала от различных взрывных устройств, активируемых через радиоэлектронные каналы.

#россия #техника #оружие #бпла #дроны #рэб #защита #впк
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
21
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
9
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
7
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
9
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
5
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
2
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
9
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
2
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
OrienSpace готовится к запуску первой ракеты Gravity-1 с морской платформы
+
Valve анонсировала новогоднюю распродажу и огласила список номинантов на премию Steam
3
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
21
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
9

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
13
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
101
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
26
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
1
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
11
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
4
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14

Сейчас обсуждают

5675446788444
12:09
Ну и дешёвые игры уже пропали с обновлением региональных цен в августе и удалением арг и Турции в ноябре
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
5675446788444
12:08
Так то оно так, но дядюшка Габен опять пояс затягивает. На этой зимней распродаже не будет карточек за голосование, что абсурдно. Т. Е. В 2 раза уменьшили возможную прибыль(
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
Дмитрий Зяблов
12:08
Мамин пирожочек Буданов себе приготовил отход, зеля 2 яхты прикупил, этот только одну.
Глава ГУР МО Украины признал проблемы с набором добровольцев и заявил, что ВСУ теперь можно пополнять только посредством мобилизации
Mallory
12:08
А тут вся статья из таких перлов. Дурень вбил себе в голову - "репозитории это зло потому что они зло", вот он и стремится всем окружающим доказать это. Это уже вопрос медицины, а не технических объяс...
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Олег Тимофеев
12:08
Если мы видим Байрактары то другую хрень как нибудь. Наблюдая за этой гонкой пока никто не предложил самого дешевого варианта. Так что пусть тратят время и силы.
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Дмитрий Зяблов
12:05
Как только, кастрюли шароварные закончатся, так сразу.
Премьер Словакии обозначил настоящую роль Украины в текущем противостоянии
Александр Виновец
12:03
Умный человек получивший фантастические возможности такой технологии скорее всего промолчит. Остальные могут и дальше экспериментировать в словоблудстве теша собственное тщеславие. Ни Тесла, ни Сёрл, ...
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
VermeeY
12:03
квадратные лица - это мощно. Как же убого смотрится графа.
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
Дмитрий Зяблов
12:02
Это всё мелочи, вон скакуасы самый большой трызуб из кизяка выклали.
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
Степан Ахматов
12:01
Да сюда впринципе все процы ам4 можно вставить, ну возьмешь ты более дешевый 5600,вместо 12400, а в будущем апгрейднулся особо и некуда, а на интел берешь адекватную доску на 760 чипсете, если особо н...
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем