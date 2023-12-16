Данные средства радиоэлектронной борьбы настолько универсальный, что могут устанавливаться на любую технику

В контексте проведения спецоперации на Украине, российский военно-промышленный комплекс активно развивает новое вооружение и технические средства, а также модернизирует уже существующие образцы.

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По информации журналистов, источники из холдинга "Росэлектроника" (входящего в "Ростех") подтвердили, что специалисты компании займутся модернизацией комплексов радиоэлектронной борьбы под названием "Лесочек". В связи с возрастающим использованием радиоуправляемых взрывных устройств противниками, роль подобных комплексов становится все более важной.

Компания "Росэлектроника" сообщила о начале работ по модернизации "Лесочка" и отметила, что его мощность и мобильность будут усовершенствованы. Непосредственное выполнение задания возложено на специалистов концерна "Созвездие" (входящего в "Росэлектронику"). Стоит напомнить, что при анализе результатов года, президент России Владимир Владимирович Путин также говорил о системах радиоэлектронной борьбы данного типа, которые сегодня уже устанавливаются на большую часть российской бронетехники.

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Комплекс "Лесочек" обладает компактными размерами и легко переносится солдатами в плечах. Благодаря своей универсальности, он может быть установлен на любой бронированной технике. Основной целью данного комплекса является защита техники и персонала от различных взрывных устройств, активируемых через радиоэлектронные каналы.