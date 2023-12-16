Местные органы власти отмечают эффективную работу противовоздушной обороны

Согласно сообщению пресс-службы российского Министерства Обороны, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ночную атаку украинских дронов самолётного типа на Крымский полуостров. В течение определенного периода времени, с 20.00 до 00.00, украинские формирования несколько раз направлял свои беспилотные аппараты на атаку территорий РФ.

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Последний инцидент представляет собой одну из самых масштабных атак со стороны ВСУ, организованной при помощи более 31 ударного дрона. Целями нападения была инфраструктура на полуострове. Однако, благодаря действиям российских средств противовоздушной обороны, все беспилотники были успешно уничтожены в крымском небе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подтвердил успешное действие системы ПВО, которая сумела защитить город от воздушных угроз. Он сообщил о ликвидации как минимум одного украинского дрона и призвал местных жителей не распространять слухи и доверять только официальной информации. По итогу, периодические взрывы, грохот которых доносился до жители Крымского полуострова вечером и ночью, были результатом уничтожения более трёх десятков дронов самолётного типа украинской армии, пытавшихся поразить инфраструктуру на территории региона.

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Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах района Геническа со стороны украинских Вооруженных Сил. В то же время, российские противовоздушные силы сумели уничтожить не менее 15 воздушных целей.