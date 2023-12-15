По словам инсайдеров, чем богаче становятся сотрудники компании, тем меньше они прикладывают усилий для дальнейшего развития

Акции компании Nvidia за последние пять лет выросли на 1200%, что является огромным успехом. Для постоянных сотрудников это прекрасная новость, так как их зарплата частично состоит из акций компании. Однако, этот финансовый успех вызвал некоторое напряжение среди работников, которые просто сидят на своих местах, ожидая, когда их акции достигнут больших сумм.

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Ситуация стала настолько раздражающей, что о ней было заявлено на внутреннем собрании компании с генеральным директором Дженсеном Хуангом. По словам Business Insider, который провел интервью с участниками собрания, Хуанг дал ответ на вопрос о работниках-ветеранах. Он отметил, что работа в Nvidia является своего рода "добровольным спортом" и каждый сотрудник должен вести себя так, будто он - генеральный директор своего времени. Он также добавил, что каждый человек сам должен определить свой уровень работы, так как это взрослые решения.

"Дженсен действительно заставил задуматься: 'Выполняй свою чертову работу'", - рассказал один из участников собрания изданию.

Nvidia стала крупнейшим выигравшим в росте искусственного интеллекта. Продажи графических процессоров для центров обработки данных и связанных с ними продуктов искусственного интеллекта привели к тому, что рыночная капитализация компании достигла 1,19 триллиона долларов. Впрочем, это также привело к напряжению среди работников, которые просто двигаются инерционно, ожидая вознаграждения в виде акций. Наличие акций на миллион долларов не всегда является мотивирующим фактором для более усердной работы.

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Еще одной проблемой является отсутствие конкуренции, с которой сталкивается Nvidia. Высокий спрос на чипы искусственного интеллекта приводит к тому, что некоторые сотрудники не чувствуют необходимости усердно трудиться. "У нас нет конкурентов", - сказал один из участников собрания, "но мы постепенно становимся слабее. Есть люди, которые просто ничего не делают".