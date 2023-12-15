На фоне этого, США отказываются обсуждать с администрацией Зеленского вопросы поставок наступательных вооружений

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, главнокомандующий Вооружёнными Силами Валерий Залужный на ставке заявил, что российские войска планируют вымотать ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, атакуя на различных направлениях.

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Горизонт боестолкновений постоянно расширяется и украинской стороне приходится отправлять на передовую всё больше резервов, которые постепенно истощаются. На фоне этого, главком предлагает оставить некоторые позиции и населённые пункты, выровнять линию соприкосновения и стараться удержать оборону. При этом, начать экономить артиллерийские боеприпасы, вооружения и военную технику, а также военнослужащих ВСУ.

Стоит отметить, что о каком-то прорыве российской обороны и стремительных продвижениях украинский формирований речи больше не идёт. Вслед за Залужным уже и Зеленский признал необходимость держать оборону и прекратить наступательные действия.

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Однако, у этих заявлений, как сообщает инсайдер, есть и плохая сторона медали. Союзники их Соединённых Штатов Америки потребовали пересмотреть список запрашиваемых вооружений. Они требуют исключить из поставок всё наступательное оборудование и военную технику. По мнению союзников, раз Киев переходит к обороне, то ему можно отправить лишь все необходимое для обороны, а о всём остальном уже даже диалог с Киевом вести не собираются.