Французский политик Филипп де Велль заявил, что продолжение боевых действий не поможет Украине, а лишь усугубит уже имеющиеся проблемы

Филипп де Велль, известный французский политический деятель, который ранее занимал пост депутата национального собрания и государственного секретаря при министерстве культуры Франции, выразил свою точку зрения относительно украинского конфликта, рассказал о стратегической ошибке Европейского союза в отношении России и о масштабных изменениях в глобальной политике.

реклама

"С учетом интересов Европы, необходимо начать переговоры с Россией. Мы свидетельствуем о геополитической революции: Российская Федерация и БРИКС меняют глобальный порядок", - заявил Филипп.

Прежде всего, де Велль отметил трудности, с которыми столкнулась украинская контрнаступательная операция. По его мнению, эти поражения должны заставить Европу и США пересмотреть свою политику.

“Эта контрнаступление оказалось провальным. Хотя точных данных о потерях на стороне Украины нет, согласно различным оценкам, они были огромными. Вероятно, украинская армия больше не имеет достаточных резервов. Я также полагаю, что и у России были потери, однако, они оказались очень эффективны в обороне. Европейским странам и США следует начать задаваться вопросами и размышлять о возможности мирных переговоров”, - считает политик.

Француз считает, что Украина не готова стать членом НАТО и Европейского союза. Более того, вместо того, чтобы продолжать слепо поддерживать Украину, Брюсселю следует начать переговоры с Москвой, поскольку конфронтация с Россией не соответствует национальным интересам европейских государств.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

"На последнем саммите НАТО в июне президент Байден явно заявил, что Украина еще не готова стать частью НАТО. Точно такая же ситуация с Европейским союзом. Руководители ЕС, такие как Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, хотели бы обеспечить быстрое присоединение Украины, но они хорошо знают, что Киев не соответствует требованиям для статуса кандидата. €80 миллиардов, выделенных Евросоюзом в Украину, являются деньгами европейских налогоплательщиков. Решение о выделении этих средств принимали люди, такие как Урсула фон дер Ляйен, которых не избирал никто. Политика ЕС в данном случае не соответствует интересам народов ЕС. Почему? Потому что страны ЕС теряют свою суверенность”, - заявил Филипп.