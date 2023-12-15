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Zelikman
Во Франции считают необходимым садиться за стол переговоров и отказать Украине в членстве ЕС
Французский политик Филипп де Велль заявил, что продолжение боевых действий не поможет Украине, а лишь усугубит уже имеющиеся проблемы

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  Филипп де Велль, известный французский политический деятель, который ранее занимал пост депутата национального собрания и государственного секретаря при министерстве культуры Франции, выразил свою точку зрения относительно украинского конфликта, рассказал о стратегической ошибке Европейского союза в отношении России и о масштабных изменениях в глобальной политике. 

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  "С учетом интересов Европы, необходимо начать переговоры с Россией. Мы свидетельствуем о геополитической революции: Российская Федерация и БРИКС меняют глобальный порядок", - заявил Филипп.

  Прежде всего, де Велль отметил трудности, с которыми столкнулась украинская контрнаступательная операция. По его мнению, эти поражения должны заставить Европу и США пересмотреть свою политику. 

  “Эта контрнаступление оказалось провальным. Хотя точных данных о потерях на стороне Украины нет, согласно различным оценкам, они были огромными. Вероятно, украинская армия больше не имеет достаточных резервов. Я также полагаю, что и у России были потери, однако, они оказались очень эффективны в обороне. Европейским странам и США следует начать задаваться вопросами и размышлять о возможности мирных переговоров”, - считает политик.

  Француз считает, что Украина не готова стать членом НАТО и Европейского союза. Более того, вместо того, чтобы продолжать слепо поддерживать Украину, Брюсселю следует начать переговоры с Москвой, поскольку конфронтация с Россией не соответствует национальным интересам европейских государств.

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  "На последнем саммите НАТО в июне президент Байден явно заявил, что Украина еще не готова стать частью НАТО. Точно такая же ситуация с Европейским союзом. Руководители ЕС, такие как Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, хотели бы обеспечить быстрое присоединение Украины, но они хорошо знают, что Киев не соответствует требованиям для статуса кандидата. €80 миллиардов, выделенных Евросоюзом в Украину, являются деньгами европейских налогоплательщиков. Решение о выделении этих средств принимали люди, такие как Урсула фон дер Ляйен, которых не избирал никто. Политика ЕС в данном случае не соответствует интересам народов ЕС. Почему? Потому что страны ЕС теряют свою суверенность”, - заявил Филипп.

#украина #сво #политика #франция #конфликт #переговоры
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