Хоть этот показатель продержался недолго, но подобная тенденция негативно влияет на рынок GPU. Цены на вторичке продолжают расти

Цены на вторичном рынке игровых и майнерских видеокарт продолжают расти. Виной всему всё большее количество различных криптовалютных проектов, доступных для майнинга на видеокартах и чьи алгоритмы при этом защищены от специализированного оборудования.

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Периодически появляются новые монеты, которые могут показывать значения в доходности видеоадаптеров на уровне как на изображении ниже.

Флагманская Nvidia GeForce RTX 4090 в моменте показывала более 24 американских долларов дохода. Естественно, волна майнеров достаточно быстро перешла на майнинг данного проекта, чем сразу же увеличили сложность сети и кратно сократила прибыльность. Однако, подобные инциденты и постепенное распределение мощностей майнеров дают свои плоды.

Опять же, некоторые майнеры начинают приобретать видеоадаптеры в надежде скорого повторения подобного взрыва доходности или добычи криптовалюты на долгую перспективу. Другие приобретают оборудование, видя что распределение мощностей между проектами увеличивает среднюю доходность на каждой монете, что такое влияет на повышение стоимости оборудования на рынке.

Всё же майнеры ещё не нашли адекватной альтернативы криптовалюте Ethereum Виталика Бутерина, которая долгое время поддерживала существенный и относительно стабильный доход для криптоэнтузиастов. Тем не менее, многие шахтёры делают ставку на скорое наступление очередного "Бычьего забега" и многократного роста различных коиптовалют.

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Если ранее на том же сайте Авито было полно объявлений с RTX 3080 по цене от 30 до 35 тысяч, то уже на сегодняшний день цена в среднем колеблется от 38 до 42 тысяч, а более бюджетные RTX 3070 подросли до 27-30 тысяч, хотя ранее различные исполнения предлагали от 22 до 25 тысяч.