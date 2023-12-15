По имеющимся данным первой выйдет RTX 4070 Super, а далее с промежутками в одну неделю выйдут RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super

Китайское издание IT Home сообщает, что в конце января Nvidia планирует выпустить новую линейку видеокарт GeForce RTX Super. Первой в продажу поступит модель RTX 4070 Super 17 января, за ней последует RTX 4070 Ti Super 24 января, а затем RTX 4080 Super 31 января. Эта информация была подтверждена несколькими источниками, в том числе и IT Home.

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Ожидается, что каждая из новых видеокарт будет превосходить своего предшественника. Они будут иметь аналогичные или немного повышенные цены и TDP. Эти модели, по всей видимости, заменят RTX 4000 высокого класса. RTX 4070 Super будет иметь графический процессор AD104-350 или AD103-175 с 7168 ядрами. Если сравнивать с предыдущей моделью, то она будет иметь примерно на 21% больше ядер. Цена ожидается на уровне $599 или возможно повысится до $649.

Модель RTX 4070 Ti Super, использующая графический процессор AD103-275 или AD102-175 с 8448 ядрами, может увеличить производительность на 14-22%. Видеопамять увеличится с 12 ГБ до 16 ГБ, а цена составит примерно $799 или $849. Относительно RTX 4080 Super, она будет иметь небольшое улучшение производительности – всего на 6-9% при использовании графического процессора AD103-400 с 10 240 ядрами. Однако, их цена снизится с $1199 до $999.

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В общем и целом, эта новая линейка видеокарт ближе к тому, чего ожидали клиенты от поколения Ada Lovelace. Некоторые были разочарованы небольшими улучшениями производительности, которые не оправдывают повышение цен по сравнению с серией RTX 3000. Увеличение объема памяти RTX 4070 Ti до 16 ГБ может стать особенно привлекательным шагом.