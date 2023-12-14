Свои замечания политический деятель выразил на фоне пресс-конференции Владимира Путина

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович вновь раскритиковал администрацию Зеленского. На этот раз политический блогер сделал акцент на сравнении всего, что происходит в России и Украине.

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На сегодняшнем мероприятии Владимир Владимирович фактически выступал на таком фоне, где преобладали синий и желтый оттенки. По словам Арестовича, если бы пресс-конференция с Владимиром Зеленским на Украине прошла с бело-сине-красным фоном, его бы сожгли на костре. Также российский лидер видит всё происходящее как "гражданское противостояние", где по сути участвует один разделённый братский народ, называет украинцев братьями. В свою очередь на Украине продолжают называть россиян "орками".

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Помимо этого, бывший советник отметил и большое количество неудобных вопрос от россиян, которые всё же допустили в эфир, а не задушили на стадии цензурирования, как это в настоящее время происходит со всеми украинскими средствами массовой информации. Арестович намекает, что несмотря на разговоры о борьбе за демократию, на Украине демократия уже давно умерла, а если она и есть, то Российская Федерация в разы демократичнее Незалежной Зеленского. Сюда же можно отнести и отменённые Зеленским выборы 2024 года.