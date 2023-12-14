По мнению многих политиков, всё в настоящий момент зависит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

В Соединённых Штатах и на Украине опасаются, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан намерен устраивать диктат на саммите Европейского союза, что может привести к провалу и подчеркнуть ослабление поддержки Украины.

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Возможность Орбана заблокировать финансирование Украины и препятствовать началу переговоров о вступлении страны в Европейский Союз вызвало разочарование у членов блока перед встречей в Брюсселе на этой неделе. Возражение Орбана против 50-миллиардного финансового пакета помощи Киеву совпадает с решением конгресса блокировать просьбу президента США Байдена о дальнейшей военной поддержке.

Саммит может оставить Киев без должной поддержки, что будет особенно печально для администрации Зеленского и ВСУ в свете предстоящих каникул в США, которые начнутся 15 декабря. Такой разворот событий станет критическим моментом в поддержке Украины со стороны Запада, поскольку уровень военной помощи уже достиг исторического минимума с начала конфликта. Это бы помогло наконец остановить боевые действия на Украине, но многие западные политики требуют продолжения конфликта и отправки на линию соприкосновения большего количества украинцев для удержания оборонительных позиций несмотря на потери. Во время поездки в США Владимир Зеленский уже заявил, что расширил возрастные рамки для мобилизации большего количества людей.

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На европейском саммите также есть множество других спорных вопросов, по которым мнения лидеров расходятся.