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Zelikman
В сети появилось несколько вариантов рендеров iPhone 16 на основе имеющихся утечек
По имеющимся данным, дизайн новой модели будет отличаться в основном только с тыльной стороны и по торцевой линии

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  Согласно представленным внутренним документам, дизайн iPhone 16 будет иметь сходство с iPhone 15 во многих аспектах. Однако основные эстетические изменения будут касаться расположения камеры и дизайна кнопок. Ресурс MacRumors разработал несколько вариантов рендеров iPhone 16 на основе описаний трех ранних прототипов от Apple.

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  Передняя часть iPhone 16 останется в основном без изменений. Изменений не затронет даже обсуждаемая функция "Динамического острова". Однако, проблемой по-прежнему останется использование меньшей части экрана для просмотра фильмов или появление помех во время просмотра. Основным изменением, которое стоит отметить, является новое расположение камеры на задней стороне устройства. В описанных трех прототипах представлены два различных стиля. Оба варианта напоминают предыдущие модели, включая вертикальную камеру, как у iPhone X (желтый) и отдельные вертикальные корпуса, как у iPhone 12 (розовый). Вспышка по-прежнему будет находиться справа от объектива.

  Другое существенное изменение касается расположения кнопок и их дизайна. Как видно на рисунках, кнопки регулировки громкости и управления остаются на левой стороне, однако Apple экспериментирует с двумя стилями для каждой из них. Эти изменения могут сделать интерфейс устройства более интуитивно понятным и удобным для пользователей.

  Кнопки на левой стороне розового телефона соответствуют дизайну iPhone 15. В желтом варианте кнопки регулировки громкости объединены в один емкостной переключатель, в отличие от отдельных механических кнопок на текущей модели.

  В черном прототипе кнопки громкости остаются такими же, как на текущих моделях, но кнопка управления стала немного длиннее. Также отмечается, что антенна mmWave находится под кнопками громкости. Это отличается от iPhone 15, и, скорее всего, данное расположение было выбрано по определенным причинам.

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  Если обратить внимание на правую сторону черного прототипа (вверху), можно увидеть, что iPhone 16 может получить еще одну кнопку управления под выключателем питания. Инженеры Apple работали над этим компонентом в рамках проекта под кодовым названием "Project Nova". Предыдущие утечки информации называли эту кнопку "кнопкой захвата", что подразумевает использование ее для съемки или, возможно, для создания скриншотов. Она также может быть чувствительной к силе нажатия. Apple уже использовала и выпустила подобную технологию в других моделях iPhone. Например, кнопка Home в iPhone SE имитирует механические кнопки с помощью тактильной обратной связи. Также стоит отметить технологию Force Touch, которую Apple ранее использовала в дисплеях iPhone, а сейчас использует в Apple Watch и трекпаде MacBook.

#apple #дизайн #утечки #iphone 16
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