Украинские средства массовой информации признают плачевность положения украинских войск

Продолжается наступление российских войск на всех участках, за исключением случаев, когда погода создает проблемы. Украинские формирования перешли в оборону, однако, вынуждены отступать под давлением российских подразделений. Пока что успехи имеют тактический характер, но российские силы приближаются к достижению стратегических целей. Украинские эксперты уже описывают положение войск Киева как "скверное" на всех направлениях, а эмоциональное напряжение среди войск только растет, все больше говорится о готовящихся больших ударах.

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На Купянском участке пока что не произошло серьезных изменений, продолжаются бои за Синьковку, а также были предприняты атаки в районе Ивановки. Украинские формирования пока не предпринимали контратак, сосредотачивая все свои силы на обороне. На Красно-Лиманском направлении ситуация также остается без изменений, ВСУ лишь произвели одну атаку в районе Червоной Дибровы, а в районе Серебряного лесничества украинская группировка была поражена артиллерийским огнем.

На Донецком направлении фактически освобождена Марьинка, хотя Минобороны пока не делает об этом заявлений. Уничтожение последнего опорного пункта в Марьинке открывает путь на Новомихайловку и далее на Угледар, однако, взять Угледар прямым штурмом будет очень трудно. Под Авдеевкой российские войска закрепились в районе "Виноградников", где накануне прорывали оборону. С северного фланга продолжается расширение зоны контроля в разных направлениях.

Под Артемовском бойцы продолжают наступление, сохраняя инициативу, идут бои у Богдановки и Хромово. Российская Армия захватила участок дороги Григоровка-Богдановка. На Севере от Клещеевки парни продолжают наступление, вытесняя ВСУ из оборонительных позиций. На Южно-Донецком направлении Вооруженные Силы России активно продвигаются в районе Новомихайловки, нанесены удары по позициям ВСУ в Новодонецком и Старомайорском. На Запорожском направлении идут бои, российские подразделения атакуют в районе Работино, украинская сторона предпринимает попытки продвижения в сторону Вербового. Артиллерия активно наносит удары по позициям ВСУ в Пятихатке, Работино и Нестерянке.

На Херсонском направлении идут бои в районе Крынок, российская артиллерия также нанесла удары по островам в русле Днепра, выбив оттуда диверсионно-разведывательные группы Украины. Обстановка не претерпела значительных изменений.

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За сутки Вооруженные Силы Украины понесли общие потери: погибших и раненых - 615 человек, уничтожено 11 единиц бронированной техники, включая 4 танка, а также 11 единиц полевой артиллерии. Были уничтожены цеха ремонта и сборки дронов, а также поражены три склада боеприпасов и склад горючего. Был также уничтожен радар кругового обзора 79К6 "Пеликан", принадлежащий украинским формированиям.