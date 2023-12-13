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Zelikman
Взятие 215 высоты проходило бывшими сотрудниками «Вагнера» из подразделения «Камертон»
Как сообщил командир подразделения, бойцы сходу после прибытия на Артёмовское направление взяли важный опорный пункт, выбив оттуда ВСУ

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  Ранее сообщалось о серьёзных успехах Вооруженных Сил Российской Федерации к северу от Клещеевки в районе дач на Артёмовском направлении. Подразделениям удалось выбить украинские формирования из данного участка и взять под контроль одну из стратегически важных точек недалеко от города - высоту 215.

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  Согласно информации от командира подразделения «Камертон» с позывным "Брюс", это именно те самые "Музыканты" взяли данную высоту. Хоть ребята уже не состоят в Частной Военной Компании «Вагнер», а покинув её вступили в ряды спецназа «Ахмат», но огромнейший боевой опыт и дисциплина никуда не делись. Бойцы долгое время надеялись, что вскоре компания вновь вольётся в общее дело - Специальную Военную Операцию на Украине, но долгое время по этому вопросу не было никаких сподвижек. В результате, часть парней, которая не смогла больше ждать и решила перейти из Группы Вагнера в другие подразделения Российской Армии уже выполняет боевые задачи в зоне проведения Спецоперации.

  Сходу «Камертон» взял важную для российских войск высоту, ошарашив украинских военных. Город Артёмовск и его окрестности хорошо знакомы бойцам, участвовавшим в операции "Бахмутская мясорубка". Появление бывших "Оркестрантов" на участке и не могло пройти мимо ушей командиров Вооруженных Сил Украины, которые хотели бы встречи с подразделениями из ЧВК «Вагнер» меньше всего. Уже не раз украинские военные делились мнением, что на поле боя бойцам из "Оркестра" очень сложно противостоять.

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  Уже скоро на линии соприкосновения может появиться сама компания, так как постепенно юридические нюансы и вопросы их присутствия в зоне СВО решаются, соответственно, "Музыкантам" будет дан зелёный свет.

#сво #всу #армия #вагнер #чвк #бойцы #подразделения #камертон
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