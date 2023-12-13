Техногигант планирует увеличить продажи Xbox в Японии за счет опыта нового руководителя

Проанализировав ситуацию на игровом рынке, корпорация Microsoft приходит к выводу, что Мена Като, которая выросла на классических играх Nintendo и является ветераном PlayStation, может помочь им закрепиться на третьем месте в мире.

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Като уже имеет опыт в продаже PlayStation и помог ей стать доминирующей силой в игровой индустрии на протяжении двух десятилетий. Теперь она берет на себя еще более сложную задачу – продвигать Xbox на рынок, где существуют конкурирующие Sony и Nintendo. Она полагается на свои навыки в области сделок, международные связи Microsoft и личные контакты, чтобы превратить Xbox в популярную консоль.

Новый директор Microsoft в Японии стремится исправить многолетние неудачи компании. По оценкам маркетологов, Xbox продалось немногим более 500 000 единиц в Японии, что значительно меньше, чем продажи Switch от Nintendo (31 миллион) или PlayStation 5 (4,8 миллиона). Тем не менее, Като видит потенциал для роста третьего игрового участника.

"Японские издатели определенно будут нуждаться в нас для расширения своих бизнесов. С PlayStation было бы сложно сделать это" , - сказала Като в интервью.

Подразделение Xbox, под руководством Фила Спенсера, активно развивает свое присутствие на третьем по величине экономическом рынке. В сентябре исполнительный директор заявил, что игроки могут ожидать японские игры высшего класса в качестве эксклюзивов Xbox в будущем. Хотя Microsoft отстает от Sony и Nintendo, присоединение Като принесет компании необходимый местный опыт и связи. Като отметила, что Microsoft несколько раз обращалась к ней, прежде чем она согласилась присоединиться.

Като становится одним из ключевых руководителей Xbox в Японии, и ее основным заданием будет поддержка диалога с местными разработчиками и инициирование новых идей. Она решила принять это предложение работы, чтобы помочь сократить разрыв между Японией и остальным миром. Она работает в тесном сотрудничестве с президентом Xbox Сарой Бонд, одной из нескольких женщин-руководителей в Microsoft. Это стало приятным сюрпризом для Като при присоединении к компании.

Ее ежедневные задачи включают взаимодействие с местными игровыми студиями и передачу обратной связи в штаб-квартиру Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Они затрагивают такие вопросы, как перевод документации разработчика и глобальные рекламные кампании для продвижения новых игр. Xbox потерял доверие японских студий в период Xbox One, так как компания пренебрегала Японией как важным рынком сбыта. Спенсер признал эту ошибку и начал чаще посещать страну, включая посещение Tokyo Game Show. В июле он также появился на мероприятии компании Square Enix Holdings Co., чтобы поздороваться с президентом японского издателя Такаши Кирю.

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Microsoft станет надежным партнером для большинства японских издателей, когда они будут стремиться увеличить прибыль, выпуская игры на ПК в развивающихся странах. Примером такой стратегии является компания Capcom Co., которая переиздает свои классические игры на ПК с небольшими затратами на рынках, где ранее они не были доступны.