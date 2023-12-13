Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Microsoft поставит Мену Като главой японского филиала компании для увеличения доли на местном рынке
Техногигант планирует увеличить продажи Xbox в Японии за счет опыта нового руководителя

реклама

  Проанализировав ситуацию на игровом рынке, корпорация Microsoft приходит к выводу, что Мена Като, которая выросла на классических играх Nintendo и является ветераном PlayStation, может помочь им закрепиться на третьем месте в мире.

реклама

  Като уже имеет опыт в продаже PlayStation и помог ей стать доминирующей силой в игровой индустрии на протяжении двух десятилетий. Теперь она берет на себя еще более сложную задачу – продвигать Xbox на рынок, где существуют конкурирующие Sony и Nintendo. Она полагается на свои навыки в области сделок, международные связи Microsoft и личные контакты, чтобы превратить Xbox в популярную консоль.

  Новый директор Microsoft в Японии стремится исправить многолетние неудачи компании. По оценкам маркетологов, Xbox продалось немногим более 500 000 единиц в Японии, что значительно меньше, чем продажи Switch от Nintendo (31 миллион) или PlayStation 5 (4,8 миллиона). Тем не менее, Като видит потенциал для роста третьего игрового участника.

  "Японские издатели определенно будут нуждаться в нас для расширения своих бизнесов. С PlayStation было бы сложно сделать это" , - сказала Като в интервью.

  Подразделение Xbox, под руководством Фила Спенсера, активно развивает свое присутствие на третьем по величине экономическом рынке. В сентябре исполнительный директор заявил, что игроки могут ожидать японские игры высшего класса в качестве эксклюзивов Xbox в будущем. Хотя Microsoft отстает от Sony и Nintendo, присоединение Като принесет компании необходимый местный опыт и связи. Като отметила, что Microsoft несколько раз обращалась к ней, прежде чем она согласилась присоединиться.
Като становится одним из ключевых руководителей Xbox в Японии, и ее основным заданием будет поддержка диалога с местными разработчиками и инициирование новых идей. Она решила принять это предложение работы, чтобы помочь сократить разрыв между Японией и остальным миром. Она работает в тесном сотрудничестве с президентом Xbox Сарой Бонд, одной из нескольких женщин-руководителей в Microsoft. Это стало приятным сюрпризом для Като при присоединении к компании.

  Ее ежедневные задачи включают взаимодействие с местными игровыми студиями и передачу обратной связи в штаб-квартиру Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Они затрагивают такие вопросы, как перевод документации разработчика и глобальные рекламные кампании для продвижения новых игр. Xbox потерял доверие японских студий в период Xbox One, так как компания пренебрегала Японией как важным рынком сбыта. Спенсер признал эту ошибку и начал чаще посещать страну, включая посещение Tokyo Game Show. В июле он также появился на мероприятии компании Square Enix Holdings Co., чтобы поздороваться с президентом японского издателя Такаши Кирю.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Microsoft станет надежным партнером для большинства японских издателей, когда они будут стремиться увеличить прибыль, выпуская игры на ПК в развивающихся странах. Примером такой стратегии является компания Capcom Co., которая переиздает свои классические игры на ПК с небольшими затратами на рынках, где ранее они не были доступны.

#сша #microsoft #xbox #playstation #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: Зеленский умолял американских законодателей одобрить $61 млрд помощи Украине
США не выделили спутниковому интернет-подразделению SpaceX субсидии на широкополосную связь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
13
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
10
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
14
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
51
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
10
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
11
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
15:00
Пропаганда и Z-каналы довольно много времени уделяют тому, чтобы описывать мобилизацию в Украине. Неделями смакуются кадры, как военкомы задерживают призывников. Однако мобилизация в Украине продиктов...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Apsheronsky tchai
14:59
Включают иногда. Через душевую систему ТОС-2.
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Truth Sееker
14:58
Когда там кстати?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Дмитрий
14:58
за 200 лямами приехал. утешительный приз.
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Fedor Zhmilev
14:55
И насколько он вреден для организма?!
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
Михаил Любчук
14:55
Как обычно, узкие все воруют. 😅😅😅 Какое отношение пукинская сосия имеет к Екимову, который почти 30 лет развивается профессионально на западе (Франция, США)? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
14:54
Да, патриоты это почему-то не понимают. И дело даже не только в торговле. Есть ещё международные кредиты и валютные резервы. В чём одалживать и что под матрасом хранить? Юани, когда Китай уже экономич...
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Митюнин Сергей
14:54
Космический Советский корабль Буран это высочайший верх космической техники.Сейчас такого нет в РФ.Мы много потеряли, нас обогнали Китай, Индия.Япония.
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
swr5
14:51
Горячий душ в окопы проводить будут?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Чaтo-Б0t
14:50
Зеля, дурень пархатый, не так просил. Надо было перед пендозаконодателями мурку на рояле сыграть, как только ты умеешь. Не способен клянчить грошi, так спроси у нашего ресурсного Трусикера совета, он ...
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем