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Zelikman
Bloomberg: Зеленский умолял американских законодателей одобрить $61 млрд помощи Украине
Судя по результатам поездки украинского президента в Соединённые Штаты, это не принесло никаких плодов

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  Как сообщает американское издание Bloomberg, Владимир Зеленский буквально умолял законодателей Соединённых Штатов Америки выделить Украине деньги на продолжение боевых действий. Однако, Вашингтон ни разу не обязался продолжить свою поддержку самому "важному" союзнику, поскольку противостояние уже затянулось на третий год.

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  Ранее Джо Байден заявлял, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину до самого конца. Однако, его обещания оказались пустыми, поскольку его предложение о финансовой поддержке в следующем году находится на рассмотрении в Конгрессе уже четвертый месяц подряд. Это происходит из-за требований республиканцев, которые настаивают на компромиссе, связанным с безопасностью границами в США в рамках любого соглашения.

  Закрытые встречи Зеленского с законодателями во вторник прошли гораздо менее тепло, в отличие от его первого визита на Капитолийский холм, который вызвал овации год назад. В декабре он говорил с объединенным заседанием Конгресса: "Украина жива и крепко держится". На этот раз он говорил законодателям о том, что его страна вынуждена прибегать к возрастным ограничениям для привлечения бойцов старше 45 лет и может быть вынуждена вступить в партизанскую войну, поскольку помощь от США и европейских союзников становится все более ограниченной.

  "Президенту Украины никак не следовало возвращаться снова умолять о помощи и поддержке", - заметил сенатор Крис Кунс, один из ближайших союзников Байдена из Делавэра.

  Президент Джо Байден предупредил, что отказ дополнительного финансирования для Украины только подпитает уверенность российского лидера Владимира Путина. Даже если сторонники надеются, что компромисс по пограничному вопросу может быть достигнут после праздничных каникул, чтобы обеспечить помощь на следующий год, политическая поддержка, которая была ранее широкой, с каждым днем ослабевает как в США, так и в Европе.

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  После первых успехов Украины в оттеснении российских войск, второй год прошел без значительных изменений на линии соприкосновения. Контрнаступление Киева, поддержанное поставками западного оружия на миллиарды долларов и обучением, сделало только ограниченный прогресс перед глубокими оборонительными рубежами России, что вызывает сомнения в постоянной борьбе Зеленского до победного конца.

"То, что, кажется, запрашивает администрация Байдена, - это миллиарды дополнительных долларов без должного контроля, без четкой стратегии победы и без ответов, которые, по моему мнению, американский народ должен получить", - заявил спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем комментарии после встречи с Зеленским.

#украина #сша #сво #политика #байден #помощь
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