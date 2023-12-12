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Zelikman
Встреча с Зеленским только укрепила уверенность республиканцев в необходимости прекращения помощи
По словам политиков, США должны в первую очередь думать о своих границах, а Зеленский, как президент, должен это понимать

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  Как сообщает американское издание Bloomberg, после проведенной закрытой встречи с украинским лидером Зеленским, сенаторы-республиканцы подтвердили свои требования о необходимости ужесточения пограничных ограничений, как цены за дополнительную помощь Соединённых Штатов Америки Киеву.

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  Роджер Уикер, высокопоставленный член Сената из Миссисипи, республиканец, заявил, что хотел бы завершить оказание поддержки Украине до конца текущего года. Однако, он отметил, что вероятнее всего окончательный ответ от Конгресса будет отложен до начала января, так как продолжаются переговоры по вопросу границы.

  "Ситуация не является на сегодняшний день критической", - заявил Уикер в отношении потребностей Украины в боеприпасах и другом вооружении.

  Том Тиллис, республиканец из Северной Каролины, отметил, что Зеленский хорошо понимает политическую игру, разыгравшуюся на Капитолийском холме в конце текущего года.

  "Президент сам является опытным политиком. Он понимает необходимость прохождения через политический процесс и обеспечения безопасности границ", - сказал Тиллис, покидая встречу.

  "Без внесения изменений в пограничную безопасность, дополнительные меры не будут приняты", - добавил сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

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  Демократы пытаются уклониться от большинства требований республиканцев, что приводит к затруднениям и в вопросе оказания военной помощи Украине в критический момент российской Специальной Военной Операции.

#украина #сша #сво #политика #помощь #республиканцы
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