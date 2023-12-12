Как сообщают в Киевстар, это была самая масштабная кибер-атака, которая привела к частичному разрушению IT-инфраструктуры

Крупнейшая мобильная связь в Украине компания «Киевстар» подверглась необычной атаке хакеров, сообщает местная пресса, ссылаясь на руководство организации.

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По заявлениям, это самая мощная хакерская атака в истории компании, которая привела к частичному разрушению IT-инфраструктуры, обеспечивающей мобильную связь в стране. Компания сообщает, что восстановление инфраструктуры займет значительное количество времени, так как нанесенный ущерб от атаки огромен. Службой Безопасности Украины уже началось уголовное расследование этого инцидента. Украинские спецслужбы склоняются к версии о причастности российских хакеров, что неудивительно, учитывая политическую ситуацию.

Однако, не следует исключать возможность, что хакеры атаковали инфраструктуру оператора сотовой связи из-за внутренних разбирательств в украинском бизнесе, включая вопросы собственности и влияния. Так или иначе, правительство Украины, даже в этой ситуации, считают ответственными спецслужбы Российской Федерации.

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Кроме крупного поставщика услуг сотовой связи, проблемы в стабильности работы возникли и у нескольких украинских банков, включая «ПриватБанк» и «Ощадбанк». В первом заявляют, что сумели справиться с последствиями атаки, однако «Ощадбанк» испытывает трудности, так как часть его терминалов не функционирует, а также имеются проблемы с переводом денежных средств.