По имеющимся данный, улучшенная версия будет существенно производительнее предшественницы в трассировке лучей

Источник на форумах Resetera утверждает, что PlayStation 5 Pro увеличит производительность растеризации на 50-60 процентов, одновременно удваивая производительность трассировки лучей. Кроме того, новая консоль может включать аппаратное обеспечение по масштабированию на основе машинного обучения, аналогичное DLSS или XeSS.

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Если верить этой информации, то улучшения PlayStation 5 Pro будут аналогичны тем, которые PlayStation 4 Pro внесла в свою предшественницу. Sony, вероятно, снова воспользуется технологией TSMC для значительного увеличения производительности графического процессора и незначительного обновления процессора.

Источник с ником "RandomlyRandom67" утверждает, что SoC PlayStation 5 Pro, которую разработчик Kepler_L2 ранее назвал "Viola", основан на 5-нм техпроцессе N4P от TSMC. Это будет третий полупроводниковый узел консоли после оригинальной PlayStation 5 на 7-нм техпроцессе N7 и версии Oberon Plus на 6-нм техпроцессе N6.

Процессор Viola сохранит архитектуру PS5 Zen 2 и будет иметь немного повышенную максимальную тактовую частоту - от 3,5 ГГц до 4,4 ГГц. Кэш-память останется такой же, как и у предыдущих моделей, а пропускная способность памяти увеличится с 448 Гбит/с до 576 Гбит/с.

Архитектура графического процессора также изменится на RDNA 3 с некоторыми функциями из грядущей серии RDNA 4 от AMD. Согласно Random67, PlayStation 5 Pro будет иметь 56 вычислительных блоков, хотя Kepler говорит о 60. Также предполагается, что консоль будет иметь 3584 шейдера, 224 TMU и 96 ROPS.

Улучшения в производительности трассировки лучей будут гораздо более существенными, чем в рендеринге. Это станет возможным из-за применения улучшений RDNA 4, которые переносят задачу рендеринга с шейдеров на специализированное оборудование RT, аналогичное графическим процессорам RTX от Nvidia.

Еще одним преимуществом PlayStation 5 Pro будет использование ускорителей искусственного интеллекта XDNA2 от AMD, которые позволят масштабировать на основе машинного обучения. Эта функция позволит улучшить качество изображения при прорисовке меньшего количества пикселей, что поможет оптимизировать производительность. Аналогичную роль для PS5 Pro может сыграть та же функция, что и рендеринг шахматной доски для PS4 Pro.

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Tom Henderson из Insider Gaming не комментирует достоверность новой информации, но сообщает, что Sony ожидает утечку спецификаций PlayStation 5 Pro в этом месяце, так как сторонние разработчики начинают получать наборы для разработки. Предполагается, что консоль будет представлена в сентябре 2024 года.