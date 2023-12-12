По мнению руководства компании, за последнее время отдел литейного производства Intel добился высоких результатов

В последнем квартале Nvidia получила более 70 процентов рынка графических процессоров для центров обработки данных, причем основной поставщик чипов, это тайваньская компания TSMC. Однако, в будущем ситуация может измениться, так как Nvidia намекает на возможное партнерство с другими "третьими сторонами" в производстве чипов.

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На глобальной технологической конференции UBS финансовый директор Nvidia Колетт Кресс выразила оптимистичные замечания относительно инициативы Intel Foundry Services. Кресс отметила, что компания уже сотрудничает с превосходными партнерами-литейщиками, включая TSMC и Samsung.

Кресс выразила желание работать с третьим партнером по литейному производству и отметила, что литейное подразделение Intel недавно показало значительный рост выручки и вошло в десятку лучших мировых литейных предприятий.

Samsung уже два года сотрудничает с Nvidia и стремится укрепить свои позиции в качестве поставщика чипов, предоставляя передовые производственные процессы и интегрированные услуги. Теперь компания планирует обеспечить большую долю заказов Nvidia на графические процессоры текущего и следующего поколений, а также чипы HPC AI.

В настоящее время Nvidia фокусируется на сотрудничестве с TSMC. Кресс отметила, что дополнительные производственные мощности TSMC в США являются вариантом для рассмотрения. Тем не менее, Nvidia может потенциально добавить еще и литейную фабрику Intel.

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Intel, являющийся гигантом x86, рассматривается как будущий партнер Nvidia в США. Сотрудничество с Nvidia могло бы помочь Intel превратить свою Foundry Services в полноценное бизнес-подразделение. Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предложил Intel стать потенциальным производственным партнером, но прогресс в этом направлении может замедлиться. Хуан отметил, что США потребуется еще 20 лет, чтобы достичь независимости в сфере производства микросхем.