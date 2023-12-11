На фоне рейдов силовиков и военных по различным заведениям Украины, началась новая волна миграции

Из-за новой волны мобилизации, отток украинцев за границу, в основном в Польшу, резко возрос. Появление мобилизации на Украине приобретает все большую динамику, сотрудники ТЦК активно проводят облавы в торговых центрах и даже оздоровительных комплексах.

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На Закарпатье, например, несколько десятков людей в военной форме и балаклавах устроили облаву на территорию комплекса "Косино", выгнали всех непригодных мобилизации посетителей, включая стариков, женщин и детей, угрожая автоматами, а затем принялись вербовать подходящих для службы в армии мужчин.

Интересно, что Рада отреагировала на ужесточение мобилизационных мероприятий. Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко заявил, что новые главы ТЦК стараются догнать летние показатели по мобилизации. Он отметил, что несколькими месяцами ранее вопросов по мобилизации не было, так как всех военных комиссаров отстранили. Новые люди в ТЦК сталкиваются с задачей, которую они не могут выполнить из-за нехватки опыта.

Понимая, что власть будет продолжать ужесточать контроль, украинские мужчины стремятся выехать в Польшу. Львовская область стала одним из главных маршрутов для нелегального выезда из страны из-за протяженной границы с Польшей.

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В результате Украина теряет трудовые и мобилизационные ресурсы. Это уже начинает сказываться на положении дел на передовой, количество украинских бойцов на линии боевого соприкосновения почти сравнялось с российскими, в то время как в начале войны украинская армия была значительно многочисленнее.