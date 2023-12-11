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Zelikman
Биржа Binance закрывает рублёвые пары с 31 января 2024 года
Всем российским пользователям предлагается переводить свои активы на платформу CommEX

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  Накануне, одна из крупнейших коиптовалютных бирж Binance сообщила своим пользователям из Российской Федерации, что в скором времени платформа перестанет поддерживать российскую валюту.

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  По сообщению компании, торги с участием рубля будут закрыты с 31 января 2024 года. Пользователям рекомендуется иметь это ввиду и заблаговременно распорядиться своими активами, в случае каких-либо опасений по этому поводу.

  "Следуя решению о выходе из России с продажей в CommEX, Binance P2P больше не будет поддерживать российский рубль (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB, RUB/RUB с 2024-01-31 00:00 (UTC).

  Всоответствии с нашим решением о выходе с русского рынка, к сожалению, мы должны сообщить вам, что ваш статус мерчанта в Binance P2P будет аннулирован с 2024-01-23 00:00 (UTC).

  Мы хотим заверить вас, что ваш страховой депозит будет возвращен в полном объеме. Средства будут зачислены обратно на ваш кошелек Пополнения Binance до 2024-01-30 00:00 (UTC)", - говорится в сообщении.

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  Наилучшим вариантом предлагает отправить свои активы на новую криптовалютную биржу CommEX, созданную специально для российского рынка. Хоть в самой компании заявляют, что Binance никак не связана с данной платформой, однако, практически весь персонал новой биржи, это бывшие сотрудники Binance, которые были сокращены по причине ухода компании из России, а сама CommEX была зарегистрирована в аккурат перед объявлением об уходе.

#россия #санкции #криптовалюта #binance #биржа #платформа
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