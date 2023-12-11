По мнению американского сенатора, это единственный выход из сложившейся ситуации, а возвращение к границам 1991 года это абсурд

Накануне американский сенатор от Штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что для заключения мирных соглашений в украинском конфликте, Киеву придётся отдать часть своих территорий Российской Федерации. Иначе этот конфликт не прекратить, считает политик.

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"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой Специальной Военной Операции. В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернёт Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - заявил сенатор в программе State of the Union на CNN.

По мнению Вэнса, с самого начала никто в Соединённых Штатах всерьёз не воспринимал разговоры о возвращении границ Украины к 1991 году. Эта задумка выглядела недостижимой уже с начала Спецоперации России на Украине.

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Однако политики в западных странах частенько подыгрывали Владимиру Зеленскому, чтобы поддерживать боевой дух среди населения страны, чтобы конфликт не завершился раньше времени. На сегодняшний день становится всё очевиднее, что союзники не готовы и дальше финансировать Киев, а с радостью начали бы выстраивать диалог с Москвой для завершения боестолкновений.