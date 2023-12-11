На западных окраинах населённого пункта уже вывешен флаг Российской Федерации





Действия Вооруженных Сил Украины по переброске подкреплений к Марьинке со стороны Угледара сильно ограничены из-за входа российских войск на окраины Новомихайловки.

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Российская армия устремляется, под перекрытием артиллерийского и авиационного огня, пехотными атаками на позиции украинских формирований между Марьинкой и Угледаром, в то время как на западных окраинах Марьинки уже поднят российский флаг. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно перерезала дорогу Новомихайловка-Угледар через село Сладкое, достигнув окраины Новомихайловки с Юго-Востока.

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Этим обходом российская армия поставила под угрозу линию обороны украинской армии, развернутую вдоль цепочки прудов у реки Сухие Ялы. Вхождение на окраины Новомихайловки исключает возможность украинским войскам осуществить отправку резервов со стороны Угледара. Российская артиллерия и бронетехника наносят удары как в самой Новомихайловке, так и на автомобильной дороге Угледар-Марьинка, контролируя стратегически важный перекресток Успеновка-Елизаветовка-Парасковиевка и Угледар-Марьинка. Ликвидируя гарнизон ВСУ в Угледаре, российские войска не дают украинским войскам возможности сконцентрироваться на одном направлении