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Zelikman
Российские войска перерезали пути подъезда подкреплений ВСУ к Марьинке
На западных окраинах населённого пункта уже вывешен флаг Российской Федерации

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  Действия Вооруженных Сил Украины по переброске подкреплений к Марьинке со стороны Угледара сильно ограничены из-за входа российских войск на окраины Новомихайловки.

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  Российская армия устремляется, под перекрытием артиллерийского и авиационного огня, пехотными атаками на позиции украинских формирований между Марьинкой и Угледаром, в то время как на западных окраинах Марьинки уже поднят российский флаг. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно перерезала дорогу Новомихайловка-Угледар через село Сладкое, достигнув окраины Новомихайловки с Юго-Востока. 

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  Этим обходом российская армия поставила под угрозу линию обороны украинской армии, развернутую вдоль цепочки прудов у реки Сухие Ялы. Вхождение на окраины Новомихайловки исключает возможность украинским войскам осуществить отправку резервов со стороны Угледара. Российская артиллерия и бронетехника наносят удары как в самой Новомихайловке, так и на автомобильной дороге Угледар-Марьинка, контролируя стратегически важный перекресток Успеновка-Елизаветовка-Парасковиевка и Угледар-Марьинка. Ликвидируя гарнизон ВСУ в Угледаре, российские войска не дают украинским войскам возможности сконцентрироваться на одном направлении

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