Ранее США использовали право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы не позволить остановить войну в Палестине

Соединённые Штаты Америки разрешают продажу Израилю почти 14 000 танковых снарядов, обосновывая это критической ситуацией, требующей немедленного предоставления информации законодателям вследствие закрытия иностранной военной помощи в Конгрессе.

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Израиль запросил закупку боеприпасов калибра 120 мм на сумму около 106,5 миллиона долларов, сообщается в заявлении Агентства Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Это предложение о продаже позволит США вооружить своего союзника при условии, что республиканцы в Конгрессе потребуют улучшения безопасности границ в рамках переговоров для разблокировки помощи другим странам, включая Украину и Израиль, а также финансирования федерального правительства.

Администрация Байдена предоставила Конгрессу детальное разъяснение того, что есть необходимость немедленно продать боеприпасы Израилю, отказавшись от требований Конгресса о перерассмотрении экспорта оружия.

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В пятницу США воспрепятствовали принятию резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в Газе. Это давление свидетельствует об обеспокоенности жертвами среди гражданского населения, вызванными военной операцией Израиля. ЦАХАЛ продолжают бомбить густонаселённые районы сектора Газа не считаясь с жертвами среди мирного населения. Однако администрация Байдена настаивает на продолжении войны и хочет заработать на продаже вооружений.