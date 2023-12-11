Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Китай нарастит количество хранилищ солнечной электроэнергии в три раза
После наращивания панелей для получения солнечной энергии Пекин делает упор на системы хранения данных ресурсов

реклама

  Китай вносит изменения в свою энергетическую систему, направленные на сокращение расходов для поставщиков решений по солнечной энергии. Это связано с необычайным ростом числа новых солнечных панелей по всей стране.

реклама

  Издание International Energy Network сообщает, что минимум 20 из 35 провинций и регионов Китая приняли новые тарифные режимы, которые снижают стоимость электричества в середине дня и повышают ее в пиковые утренние и вечерние часы. Эти изменения предположительно приведут к уменьшению доходов от солнечной энергетики в пиковые часы производства электроэнергии, но повысят прибыль компаний, занимающихся хранением энергии, особенно аккумуляторных систем. Они смогут приобретать электроэнергию по более низкой цене и продавать ее по более высокой.

  Китай активно увеличивает внедрение систем хранения энергии, следуя за резким ростом использования ветряной и солнечной энергии. Внесённые изменения подчёркивают ряд проблем, с которыми столкнулся Китай после достижения рекордного уровня производства солнечной энергии в этом году в стремлении снизить выбросы. Несмотря на доступность и экологичность солнечных панелей, они генерируют электроэнергию только при наличии солнечного света, что приводит к слишком высокому производству электроэнергии в середине дня и недостатку энергии в ночное время.

  Чтобы справиться с этим избытком энергии, Китай пытается перераспределить его либо географически, либо по времени. Китай уже вложил значительные средства в строительство передовых линий электропередачи на большие расстояния, соединяющих обширные солнечные пустыни с оживлённым мегаполисами. 

  Изменения в ценах на электроэнергию могут содействовать достижению данной цели. Китайские электросети исторически использовали единые тарифы в любое время суток, что было обосновано, когда в системе электроснабжения преобладали угольные электростанции, способные генерировать электроэнергию в любое время. Изменение тарифов по времени дает возможность системам хранения энергии приобретать электроэнергию по более низкой цене днем и продавать ее вечером, когда производство солнечной энергии снижается, но потребность в электричестве остается.

  Ожидается, что в ближайшее время количество установок для хранения энергии в Китае увеличится более чем втрое, особенно благодаря улучшению экономики в результате разницы в тарифах пикового и минимального потребления. Это будет благоприятно сказываться на китайских производителях аккумуляторов, в числе которых ведущей является Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

  Пока не ясно, как низкие цены на электроэнергию в полдень повлияют на солнечную энергетику в целом. Стоимость солнечных панелей уже достигла исторически низкого уровня и продолжает снижаться, что в определенной степени компенсирует сокращение выручки от электроэнергии.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Однако некоторые компании, включая ведущего производителя Longi Green Energy Technology Co., заявили, что ограничения в электросетях могут замедлить темпы установки солнечных систем в следующем году. Другие предупреждают, что более низкие цены и избыточные мощности могут привести к банкротству некоторых фирм.

#китай #технологии #солнечная энергия #электроэнергия #хранилища
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые нашли песню, которая снижает уровень стресса более чем вдвое
Компания Lotmaxx показала свой новый 3D-принтер ET с функцией лазерного гравера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
21
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
6
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
1
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
1
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
14
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Эксперт предрекает остановку производств и ухудшение жизни в Европе в случае холодной зимы
8
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
3
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
1
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
2
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
3

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
54
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
20
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
+
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
2
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
1

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
09:20
Да понятно, всё в жопе, вот только 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол, а Ростов с потрохами можно сдать проходимцам за пару дней и без единого выстрела.🤣🤣🤣🤣
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Чaтo-Б0t
09:16
И чтобы каклам лучше думалось и хуже спалось: Одесской области прогремели взрывы, работают системы ПВО. Воздушная тревога в настоящее время объявлена в трех южных областях Украины. В ВСУ сообщили о ...
FT: почти половина избирателей США считают траты на Украину чрезмерными
varfol75
09:14
Посоветовал 6700xt и 7700xt, но почему-то забыл, что 7700xt так же имеет урезанную шину, как и 4070. Но не упомянул, что есть 4070ti(которую стоит ждать в super версии на 16гб) и 7800xt - единственные...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Искандер Гильфанов
09:13
1 миллиардная доля секунды - наносекунда
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
Чaтo-Б0t
09:12
Причём, концентрации наших сил там, на Востоке, пока нет. Там наблюдается эрозия обороны ВСУ в виду истощения л/состава, ВВТ и боеприпасов.
Сырский: Ситуация на Востоке сложная, Россия наступает по всем направлениям
Rever Rever
09:10
У меня за все время издох только один ссд и один м2 - обои фирмы А-ДАТА, всего в наличии их 8 штук разных производителей. Интересно только мне с ними не фортит?
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
ManLee
09:08
То есть теперь шпионить и воровать стали больше ! И гордятся этим
"Google Файлы" теперь обладают способностью выявлять информацию в фотографиях и PDF-файлах
Чaтo-Б0t
09:07
Выступать будет, кака бычно, в своём заношенном зелёно-коричневом вшивнике или всё же наденет лапсердак?
CNN: Зеленский 12 декабря выступит перед всем составом Сената США
Dmitry Vanidovsky
09:07
Он с 99 года живет в сша. Он давно не Российский. Увы. Хватит постить чуш
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
kitava
09:01
Куда работать? В Германии сейчас для своих рабочих мест нет.
Focus: глава оппозиции в ФРГ Мерц призвал отправить украинских беженцев работать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем