После наращивания панелей для получения солнечной энергии Пекин делает упор на системы хранения данных ресурсов

Китай вносит изменения в свою энергетическую систему, направленные на сокращение расходов для поставщиков решений по солнечной энергии. Это связано с необычайным ростом числа новых солнечных панелей по всей стране.

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Издание International Energy Network сообщает, что минимум 20 из 35 провинций и регионов Китая приняли новые тарифные режимы, которые снижают стоимость электричества в середине дня и повышают ее в пиковые утренние и вечерние часы. Эти изменения предположительно приведут к уменьшению доходов от солнечной энергетики в пиковые часы производства электроэнергии, но повысят прибыль компаний, занимающихся хранением энергии, особенно аккумуляторных систем. Они смогут приобретать электроэнергию по более низкой цене и продавать ее по более высокой.

Китай активно увеличивает внедрение систем хранения энергии, следуя за резким ростом использования ветряной и солнечной энергии. Внесённые изменения подчёркивают ряд проблем, с которыми столкнулся Китай после достижения рекордного уровня производства солнечной энергии в этом году в стремлении снизить выбросы. Несмотря на доступность и экологичность солнечных панелей, они генерируют электроэнергию только при наличии солнечного света, что приводит к слишком высокому производству электроэнергии в середине дня и недостатку энергии в ночное время.

Чтобы справиться с этим избытком энергии, Китай пытается перераспределить его либо географически, либо по времени. Китай уже вложил значительные средства в строительство передовых линий электропередачи на большие расстояния, соединяющих обширные солнечные пустыни с оживлённым мегаполисами.

Изменения в ценах на электроэнергию могут содействовать достижению данной цели. Китайские электросети исторически использовали единые тарифы в любое время суток, что было обосновано, когда в системе электроснабжения преобладали угольные электростанции, способные генерировать электроэнергию в любое время. Изменение тарифов по времени дает возможность системам хранения энергии приобретать электроэнергию по более низкой цене днем и продавать ее вечером, когда производство солнечной энергии снижается, но потребность в электричестве остается.

Ожидается, что в ближайшее время количество установок для хранения энергии в Китае увеличится более чем втрое, особенно благодаря улучшению экономики в результате разницы в тарифах пикового и минимального потребления. Это будет благоприятно сказываться на китайских производителях аккумуляторов, в числе которых ведущей является Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

Пока не ясно, как низкие цены на электроэнергию в полдень повлияют на солнечную энергетику в целом. Стоимость солнечных панелей уже достигла исторически низкого уровня и продолжает снижаться, что в определенной степени компенсирует сокращение выручки от электроэнергии.

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Однако некоторые компании, включая ведущего производителя Longi Green Energy Technology Co., заявили, что ограничения в электросетях могут замедлить темпы установки солнечных систем в следующем году. Другие предупреждают, что более низкие цены и избыточные мощности могут привести к банкротству некоторых фирм.