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Zelikman
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
Эту же информацию подтверждает и украинское командрование

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  Российские подразделения не прекращают активные операции по обоим флангам Артёмовска. В течение последних суток ребятам удалось добиться значительных успехов, особенно на севере, в районе Соледара и Артёмовска. Командование Вооруженных Сил Украины подтверждает стремительный рывок российских сил в сторону Северска.

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  Согласно данным украинских полевых отчетов, российским вооруженным силам получилось продвинуться на протяжении одного километра вдоль линии боевого соприкосновения шириной до восьми километров, приблизив свои позиции к южным окраинам населенного пункта Раздоловка.

  Также поступает информация о заходе подразделений в Раздоловку. Впечатляющим фактом является то, что ширина линии успешного наступления уже превышает восемь километров, начиная от окрестностей посёлка Николаевка и до правого берега реки Сухая Плотва к юго-востоку от Весёлого.

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  На карте красным цветом обозначаются новые территории, над которыми российские вооруженные силы получили контроль на данном участке. Следует отметить, что Армия России не осуществляла такого продвижения по фронту шире восьми километров с 2022 года.

Согласно последним данным, сражения проходят на южной окраине Раздоловки, где подразделения, при содействии артиллерийских батарей, стремятся занять одноименную железнодорожную станцию, которая является ключевым опорным пунктом для украинских формирований на данном направлении. Если удалось захватить эту точку, российским бойцам открывается возможность развернуть наступление как на Северск, так и в направлении Белогоровки, нанеся удар по флангу украинских войск.

#сво #техника #армия #конфликт #бои #тактика
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