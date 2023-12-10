Количество различных вариантов и модификаций сбивают столку даже самых преданных фанатов компании

Apple планирует обновить свою линейку планшетов iPad в 2024 году с целью увеличения продаж и упрощения ассортимента. Кроме того, MacBook Air M3 выйдет весной, а релиз Vision Pro намечен на ближайшее время.

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Вместе с этими новостями приходят и другие изменения - изобретатель мультитач-экранов и Touch ID уйдет на пенсию, а руководитель отдела дизайна продуктов iPhone и Apple Watch покинет компанию в следующем году.

Десять лет назад выбор в линейке iPad был очевиден: существовали только две основные модели - большая и маленькая, а прошлогодние версии продавались со скидкой. С течением времени Apple расширила выбор своих продуктов. К стандартным и мини-версиям iPad добавились и другие модели: бюджетные, высококлассные Air и мощные Pro с большими экранами и улучшенными характеристиками.

Цель состояла в привлечении внимания разных категорий потребителей и, в конечном итоге, увеличении продаж планшетов. iPad получил огромную популярность с момента своего выпуска в 2010 году, и Apple хотела сохранить эту динамику настолько, что на несколько лет отодвинула свои Mac на задний план.

Однако такое разнообразие продуктов имеет свою цену. Ассортимент стал все более запутанным и осложнился. Меню различных опций и моделей может сбить с толку даже опытных потребителей.

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На данный момент Apple предлагает пять основных моделей iPad: Pro, Air, Mini, а также 9-е и 10-е поколение обычного iPad. Для пользователей может быть сложно определиться с выбором, так как некоторые модели имеют незначительные различия в размерах экрана и функционале.