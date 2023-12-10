Тем не менее, он надеется, что Arm сумеет заработать на быстрорастущем рынке ИИ

Развитие искусственного интеллекта вызывает беспокойство у Рене Хааса, генерального директора компании Arm Holdings Plc. Он опасается того, что люди теряют возможности по сравнению с машинами. Хаас призывает к созданию переопределения, бэкдора или способа выключения системы, чтобы сохранить контроль над искусственным интеллектом.

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Хаас, чей опыт и знания в области технологий невероятно обширны, утверждает, что компания Arm является ключевым игроком в индустрии искусственного интеллекта. По его оценке, 70% населения мира имеет дело с продукцией Arm. Компания продолжает оставаться технологическим гигантом, хотя ее контрольный пакет акций сейчас принадлежит Softbank Group Corp.

Хаас уверен, что чипы Arm будут иметь огромное значение для развития искусственного интеллекта, так же как для смартфонов. Он считает, что эта технология проникнет во все сферы нашей жизни. В ближайшие 5-10 лет произойдут кардинальные перемены.

В настоящее время идёт работа над тем, чтобы уменьшить зависимость компании Arm от смартфонов, расширив применение своих технологий на рынки персональных компьютеров, серверов и электромобилей. Кроме того, компания стремится увеличить доход от продажи устройств, предлагая более полные конструкции для телефонов.

Arm уже доминирует на рынке, присутствуя в процессорах 99% смартфонов, продаваемых в год. Однако Хаас видит огромный потенциал для компании в облачных центрах обработки данных. Большие языковые модели, разработанные компаниями OpenAI и Google, требуют огромных ресурсов, и Хаас планирует занять половину мирового рынка в этой области.

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Но амбиции сами по себе не гарантируют успеха, и пока еще неизвестно, станет ли Arm ключевым элементом будущего искусственного интеллекта. Компания Nvidia Corp. является ведущим игроком в этой области, и ее акции выросли более чем на 200% в этом году.