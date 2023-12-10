Данное решение должно скрыть местонахождение солдат в траншее от дронов и служить преградой для сбросов или прилётов камикадзе

Российские силы начали применять новую тактику для борьбы с украинскими FPV-дронами, устанавливая специальные каркасы и надстройки над своими траншейными позициями. Информация о таких укреплениях российских войск была опубликована украинскими источниками.

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В последнее время беспилотные аппараты, включая дроны-камикадзе, стали очень популярными. Одни из самых доступных и эффективных FPV-дронов используются как для атаки на бронетехнику, так и на живую силу. Избежать таких атак, находясь в открытых траншеях, фактически невозможно, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи, сделанные обеими сторонами этого конфликта. Украинские источники выкладывают фотографии защищенных траншей, где были установлены каркасы для нейтрализации опасности FPV-дронов и других подобных средств поражения.

Российские военные сумели найти подходящую защиту от дронов. Разумеется, эта защита не предназначена для полной блокировки прямых ударов, но она значительно затрудняет визуальное наблюдение за бойцами, перемещающимися в траншеях. Таким образом, ВСУ становится труднее точно нанести удар по живой силе, что в конечном итоге способно спасти человеческие жизни.

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В последнее время FPV-дроны доставляют огромное количество проблем и фактически заменяют артиллерийские удары. Вероятнее всего, к такому же методу защиты укреплений скоро придут и украинские военные. Это не первый случай, когда Киев использует инструменты, придуманные российскими специалистами в ходе Специальной Военной Операции.