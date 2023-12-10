По словам Владимира Рогова, населённые пункты еще не были взяты под контроль российских войск

На Времевском направлении границы Старомайорского и Урожайного по-прежнему держат войска Вооруженных Сил Украины, несмотря на неверную информацию, распространенную немецким журналистом Юлиусом Репке об освобождении российскими подразделениями. Такие данные опубликовал Владимир Рогов, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", в своем Telegram-канале.

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Накануне несколько украинских и российских средств массовой информации сообщили о том, что российские вооруженные силы захватили Старомайорское и Урожайное на Времевском выступе. Эти сведения были основаны на заявлениях немецкого репортера - противника России Юлиуса Репке, который начал распространять информацию о движении российских войск. Однако позднее он признал ошибку, удалив свое сообщение и объяснив, что перепутал карты боевых действий.

"Друзья, информация об освобождении н.п. Старомайорское и Урожайное на Времевском направлении Запорожской линии соприкосновения на данный момент пока не соответствует действительности", - написал Рогов.

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На самом деле, российские войска находятся поблизости от Старомайорского и Урожайного, но они еще не заняли сами населенные пункты. Погодные условия в последние дни препятствуют активным боевым действиям на Южно-Донецком направлении, так как земля превратилась в непроходимый пласт грязи. Вместо этого, российские войска используют артиллерию и авиацию для поражения техники и резервов украинской группировки, которые перебрасываются командованием ВСУ на данное направление.