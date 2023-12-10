Бывший лидер Кибер-армии перешёл в новую лигу, а его место занял хакер с псевдонимом Deanon Club

Сообщается, что в российской хакерской группировке KillNet меняется лидер. KILLMILK, ранее являющийся предводителем Кибер-воинов России, перешёл, как заявлено, "в следующий этап, к высшим делам".

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Новым главой KillNet стал хакер с псевдонимом Deanon Club. По заявлению в официальном Telegram-канале, оба хакера уже давно были знакомы. В группировке рассказали, что атаки на различные недружественные организации будут происходить еще чаще и масштабнее. Само собой, в первую очередь будут страдать иностранные компании и организации, но также KillNet объявили, что проблемы начнутся и у вредных стране учреждений и проектов.

"В первую очередь, мы уходим от политического формата. Теперь мы работаем не за благую мысль, мы покажем миру, на что мы способны! Во-вторых, главный акцент будет поставлен на иностранные компании, а также проекты, которые тем или иным способом несут вред нашему миру! Также, под наш взор попадёт азартный мир, который по праву я считаю опаснее запрещенных веществ", - заявляют в KillNet.

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Также сообщается, что в группировку будут приняты новые ребята, которые помогут усилить потенциал организации. Deanon Club обещает, что работы у KillNet будет еще больше чем раньше, а кадровые изменения должны способствовать дальнейшему развитию Кибер-армии.