Как сообщается, атаку двух беспилотных летательных аппаратов удалось отразить

Йеменские хуситы не прекращают наносить удары по судам и кораблям международной коалиции, которые находятся в Красном море. На днях фрегат французских Военно-Морских Сил под названием D653 Languedoc также стал объектом их нападения. Однако французская команда судна смогла отразить атаку. Эту информацию подтвердил официальный представитель Главного Штаба Вооруженных Сил Франции.

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"9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена", - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, два беспилотных летательных аппарата, запущенных хуситами из Йемена, напали на французский фрегат в Красном море. Удачно оперируя орудиями ПВО, команда корабля сумела сбить оба беспилотника. Пока нет информации о каких-либо повреждениях, предположительно, дроны не смогли достичь своей цели. Атака произошла в ночное время с субботы на воскресенье, на находящийся в 110 километрах от берега фрегат.

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Это не первый случай, когда военные корабли международной коалиции, поддерживающей Израиль, становятся целью атак со стороны хуситов. Ранее уже подвергся нападению американский эсминец Carney, на который были совершены атаки с использованием беспилотников и противокорабельных ракет. Хуситы объявили, что намерены атаковать грузовые суда, принадлежащие Израилю, а также корабли, охраняющие их. Таким образом они выражают поддержку движению ХАМАС.