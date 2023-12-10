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Zelikman
В Министерстве обороны впервые официально сообщили о выполнении задач вертолётами Ка-52М
Обновлённая версия Ка-52М имеет более крепкое бронирование и защиту экипажа и не теряет при этом в манёвренности

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  В российском Министерстве обороны первый раз официально сообщили об использовании улучшенных боевых вертолетов Ка-52М в зоне проведения Спецоперации на Украине. Усовершенствованные вертолеты Ка-52М успешно атаковали позиции украинских формирований в одном из секторов Донецкого участка.

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  В самом начале текущего года Ка-52М был доставлен военным, что стало первой поставкой этих модернизированных вертушек. Раньше в боевых действиях уже были применены экспериментальные образцы данной модели, но информация о них официально не разглашалась Министерством обороны. На данный момент Ка-52М является основным боевым вертолетом в районе Специальной Военной Операции, продемонстрировав свою высокую эффективность.

  "В составе ударной группы армейской авиации, экипажи вертолетов Ка-52М нанесли неуправляемые авиационные удары по важным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении", - сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

  По имеющимся данным, вертолеты атаковали по координатам целей, предоставленным авианаводчиком. По результатам выполненных задач были поражены пункт дислокации и управления украинских формирований и их бронированная техника.

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  Ка-52М является "прокачанной" версией боевого вертолета "Аллигатор" Ка-52, модернизированной за счёт опыта реальных боевых действий на Украине и в Сирии. Эта модификация получила новые бортовые системы навигации, прицеливания, управления огнем и связи, а также обновленное вооружение. Вертолет также был укреплен броней и оборудован новой системой обороны, которая обеспечивает защиту от зенитных ракет. Вооружение Ка-52М было стандартизировано с вертолетом Ми-28НМ.

#сво #техника #армия #оружие #конфликт #ракеты #ка-52м #вертолёт
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