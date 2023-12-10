Новинка уступает конкурирующему решению компании AMD как в общей мощности процессора так и в энергоэффективности

Утечки о грядущем процессоре Intel Core Ultra 7 155H Meteor Lake вызвали интерес среди пользователей, но результат оказался разочаровывающим. Хотя чип обладает потенциалом благодаря встроенной графике, производительность процессора и время автономной работы вызывают беспокойство, особенно при сравнении с AMD Ryzen 7 7840HS.

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Официальный релиз запланирован на 14 декабря. Intel Core Ultra 7 155H входит в серию мобильных устройств Meteor Lake. Пользователь Bilibili Corbcas предоставил некоторые тестовые результаты, которые оказались разнообразными. Примечательно, что 155H показывает выдающуюся производительность в области графики, набрав 3077 баллов в тесте 3DMark Time Spy Graphics, что даже превосходит графический процессор AMD Radeon 780M от Ryzen 7840HS. Это достижение, учитывая важность iGPU в ноутбуках высокого уровня. Однако производительность процессора 155H в тесте Cinebench R23 оставляет желать лучшего, особенно по сравнению с тем же Ryzen 7 7840HS.

Потребляемая мощность 155H, составляющая около 40 Вт в тестах Cinebench R23 и Time Spy, примерно равна конкурентам и не показывает значительного прогресса в эффективности. В тестах на автономную работу, включая режим ожидания, проигрывание видео и просмотр веб-страниц, 155H уступает Ryzen 7 7840HS, который демонстрирует лучшую производительность и энергоэффективность.

Тесты также показали несоответствия в тактовой частоте процессора 155H, что могло повлиять на производительность. Во время теста Time Spy тактовая частота чипа колебалась, иногда достигая 4,5 ГГц, но также снижалась до примерно 3 ГГц. Эти непостоянные результаты, несомненно, будут оказывать влияние на дорожную карту Intel для серии процессоров, включая предстоящие Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake.

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Хотя производительность графического процессора 155H является шагом в правильном направлении, производительность процессора и время автономной работы оставляют желать лучшего. Окончательный вердикт о возможностях чипа станет ясен только после практического тестирования.