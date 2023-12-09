После запуска боекомплекта артиллерийская система попыталась укрыться в лесной полосе, но БПЛА зафиксировал местоположение

Как известно, российские военные регулярно и пристально отслеживают перемещения вооружений, военной техники и личного состава украинских войск. Для этого обильно применяются беспилотные летательные аппараты, которыми укомплектованы практически все подразделения.

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Последний любопытный случай успешной работы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации был зафиксирован на одном из участков выполнения Специальной Военной Операции. В сети были опубликованы кадры ударов российской артиллерии по местоположению американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. При использовании БПЛА первоначально была успешно осуществлена визуальная фиксация запуска данной установкой.





Выпустив три ракеты, реактивная система ушла в лесную полосу, надеясь скрыть свою позицию от российских войск и избежать противодействия артиллерии. Однако беспилотному аппарату Вооруженных Сил РФ удалось обнаружить местоположение РСЗО HIMARS, после чего по указанному участку был проведен огневой удар при помощи артиллерийских сил российских войск.

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Благодаря мастерской работе российских операторов БПЛА и артиллерии, украинские военные постоянно несут серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике, включая ту, которую передали из стран Североатлантического Альянса украинской армии. Кстати, некоторые западные аналитики полагают, что высокие потери западной военной техники являются одной из ключевых причин сокращения военной помощи США Украине.