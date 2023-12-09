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Zelikman
Китайский стартап LandSpace Technology Corp. совершил запуск второй ракеты на орбиту
Ракета ZQ-2 примечательно тем, что работает на топливе на основе метана

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  Китайский стартап LandSpace Technology Corp. продолжает показывать впечатляющие результаты, совершив запуск второй ракеты, работающей на топливе на основе метана.

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  Ракета ZQ-2 была успешно запущена с космодрома Цзюцюань в северо-западной части пустыни Гоби в субботу утром, в 7:39 по пекинскому времени, как сообщила компания. В июле этого года LandSpace обошла западных конкурентов, включая SpaceX основателя Илона Маска, и отправила на орбиту первую в мире ракету, работающую на метановом топливе.

  Сам запуск ZQ-2 состоялся 9 декабря с космодрома Цзюцюань. Это была первая коммерческая миссия ракеты, которая вместе с собой привезла три спутника отечественного производства. Подготовка к запуску заняла некоторое время с момента доставки ракеты на площадку 1 декабря, чтобы дождаться подходящих условий для взлета на орбиту, как заявила компания на платформе Weibo.

  Запуск ZQ-2 был реализован в рамках сотрудничества между частной компанией LandSpace и производителем игрушек Pop Mart International Group Ltd., чей логотип был нанесен на внешнюю поверхность ракеты. Известно, что по состоянию на июнь текущего года, Pop Mart, зарегистрированная в Гонконге, имела 340 магазинов на материковой части Китая и еще 55 за рубежом.

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  Компания LandSpace находится в стадии разработки многоразовой ракеты и планирует провести испытательный полет в 2025 году, как заявил ее генеральный директор Чжан Чанву в интервью местному изданию Yicai в июле этого года.

#китай #илон маск #spacex #ракета #запуск #орбита #landspace
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