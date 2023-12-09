За счет этого упрощается задача по окружению и ликвидации украинских сил в этом районе

Поступает информация c южной части Артёмовска о том, что в рамках текущей наступательной операции российская армия сумела захватить стратегическую высоту 215 у Клещеевки, полностью вытеснив оттуда украинскую группировку.

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Захват данного важного объекта к южному направлению от Артёмовска позволяет окружить подразделения Вооруженных Сил Украины в Клещеевке одновременно с трёх направлений. Кроме того, контроль над высотой увеличит обзорность этой области, а также повысит эффективность российских ударов как на Юге, так и на Западе по позициям украинских войск в районе Андреевки и Ивановского.

Продолжая наступательные действия в окрестностях Клещеевки, российским военным удалось отрезать так называемый Клещеевский гарнизон украинской армии от основных сил, и вытеснить подразделения ВСУ на несколько километров от Артёмовска.

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Учитывая тот факт, что на северо-западе от самого населённого пункта армия Украины уже готовится к наступлению на линию Северский Донец - Донбасс за Богдановкой, есть вероятность, что и к югу от Артёмовска ВСУ будут вытеснены за этот канал. Боевые операции ведутся неподалеку от Артёмовска, и стоит отметить, что территория, контролируемая российской армией в этом районе, расширяется с каждым часом.