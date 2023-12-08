Повестки раздают как посетителям учреждения, так и тренерам залов

Мобилизационные действия оказались неэффективными в полной мере, а увольнения военных комиссаров не принесли успеха. Для обуздания возникшей ситуации прибегли к более частым рейдам сотрудников территориальных центров комплектации.

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К примеру, в полтавском военкомате выполнено лишь 13% мобилизационного плана, в Сумах – всего 8%. В Одессе отчетности не представили вовсе, что свидетельствует о серьезном недостатке кадров в этом регионе. В Запорожье сейчас активно проводят поисковую работу военнообязанных, в городе уже сформировано 21 группа для поиска возможных призывников, которые делятся по районам. Утренние часы посвящены перепроверке представителями военкоматов жилых домов и паломников монастырей. В Сети все чаще появляются видео с рейдами в тренажерных залах Западной Украины, повестки раздаются не только посетителям, но и тренерам. Слухи утверждают, что при отсутствии результатов власти даже заключили "сотрудничество" с коммерческими фирмами, которым удалось обеспечить значительный доход призывниками.

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Украинский политический эстафетный комитет публично заявил, что необходимо предпринять непопулярные меры, поскольку в армии есть явные дефициты, не говоря уже о возможности призвать тех, кого ранее демобилизовали и заменить тех, кого невозможно вызвать.